Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha se lance dans une bataille royale pour cet ancien du PSG !

Publié le 10 novembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Bien que le PSG songerait à rapatrier Christopher Nkunku dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le Real Madrid, Manchester City et la Juventus seraient prêts à chambouler les plans du leader de la Ligue 1.

Après avoir laissé filer Christopher Nkunku au RB Leipzig à l’été 2019 pour une somme avoisinant les 13M€, le PSG semblerait regretter quelque peu cette décision puisque le club de la capitale garderait un oeil attentif sur l’évolution de sa situation d’ici la fin de la saison. C’est du moins ce que Sport BILD a dévoilé ce mercredi. Pour quelle raison ? Alors que Kylian Mbappé pourrait plier bagage à l’issue de son contrat l’été prochain pour s’installer au Real Madrid, Leonardo et la direction sportive du PSG seraient emballés par l’idée de rapatrier Christopher Nkunku. Néanmoins, les obstacles se multiplieraient en coulisse.

Des contacts entre le clan Nkunku et des intermédiaires pour le Real Madrid, la Juventus et City