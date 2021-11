Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’après-Mbappé, Leonardo préparerait un retour inattendu !

Publié le 10 novembre 2021 à 16h15 par Th.B.

Alors que le départ en fin de saison de Kylian Mbappé semble prendre de plus en plus d’ampleur les jours passant, le PSG aurait en tête une opération spécifique pour sa succession : rapatrier Christopher Nkunku d’après la presse allemande.

Kylian Mbappé pourrait bien vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. C’est du moins ce qu’ El Nacional a récemment affirmé en soulignant le fait que l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait déjà pris la décision de plier bagage en fin de saison, soit au moment où son contrat sera arrivé à expiration avec le club parisien. Ok Diario est même allé plus loin mardi soir en assurant que le Real Madrid saurait d’ores et déjà qu’un accord pour l’éventuel futur contrat de Mbappé serait facilement convenable dès le mois de janvier. De quoi inciter le PSG à dénicher un successeur à Mbappé sur le marché. Le10sport.com vous révélait le 25 août dernier que Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski étaient des possibilités étudiées.

Le PSG songerait à rapatrier… Christopher Nkunku !