Mercato - Barcelone : Xavi veut boucler un renfort offensif dès janvier !

Publié le 10 novembre 2021 à 15h00 par B.C.

Nommé il y a quelques jours à la tête du FC Barcelone, Xavi souhaiterait rapatrier Francisco Trincão, prêté cet été à Wolverhampton.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone depuis son arrivée à l’été 2020 en provenance de Braga contre 31M€, Francisco Trincão a pris la direction de Wolverhampton cet été sous la forme d’un prêt payant estimé à 6M€ pour tenter de se relancer. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2025, le Portugais s’est ainsi engagé pour une saison en Angleterre, bien que son aventure en Premier League pourrait se prolonger, puisque les Wolves disposent d’une option d’achat fixée à 30M€, mais Xavi ne compterait pas laisser partir l’attaquant de 21 ans.

Xavi voudrait récupérer Trincão