Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Mahrez !

Publié le 10 novembre 2021 à 14h45 par A.M.

Utilisé avec parcimonie par Pep Guardiola à Manchester City, Riyad Mahrez aurait l'intention de quitter le club cet hiver. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Possédant un effectif pléthorique à Manchester City, Pep Guardiola fait des choix. Et cela engendre des déceptions. Notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, la concurrence est intense et de grands noms se retrouvent sur le carreau à l'image de Raheem Sterling, très peu utilisé et qui pourrait rebondir au FC Barcelone cet hiver. Mais c'est également le cas de Riyad Mahrez. Bien que très apprécié par Pep Guardiola, l'international algérien souffre de la concurrence comme en témoigne le fait qu'il soit resté sur le banc contre Manchester United.

Mahrez veut partir