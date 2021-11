Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario surprenant envisagé pour Paul Pogba ?

Publié le 10 novembre 2021 à 12h15 par A.C.

En fin de contrat, Paul Pogba ne semble pas vraiment disposé à prolonger avec Manchester United, ce qui n’a manqué d’alerter le PSG, le Real Madrid et la Juventus.

A chaque session de transferts, l’avenir de Paul Pogba fait les gros titres des rubriques mercato. Cela est encore plus vrai depuis cet été, avec le Français qui semble se diriger inexorablement vers un départ. Reste à savoir vers quel club ! Leonardo rêve du gros coup au Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid ne l’a pas oublié et pourrait viser un été spectaculaire, avec également Kylian Mbappé ou Erling Haaland. C’est pourtant la Juventus qui semble avoir l’avantage, puisqu’en Italie on assure que Pogba aimerait retrouver Turin, où il a peut-être passé les années les plus brillantes de sa carrière.

Manchester United aurait aimé vendre Pogba en janvier