Mercato - PSG : Leonardo est dans le flou pour ce successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 10 novembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que le PSG aurait des vues sur Christopher Nkunku, son ancien titi, en cas de départ de Kylian Mbappé selon la presse allemande, le RB Leizpig laisserait le Paris Saint-Germain dans le flou. Explications.

Et si Christopher Nkunku effectuait son grand retour au PSG l’été prochain, soit trois ans après son départ au RB Leipzig où le titi parisien brille régulièrement ? Du haut de ses 23 ans, le milieu offensif disposant du statut d’international espoir français semblerait être de retour dans le viseur de Leonardo et de la direction sportive du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. C’est du moins l’information que Sport BILD a confié ce mercredi. Cependant, le PSG resterait dans le flou quant à la potentielle indemnité d’un transfert pour Nkunku.

Pas de clause libératoire pour Nkunku et pas de limite de prix pour le transfert !