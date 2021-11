Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba prend enfin les choses en main pour son avenir !

Publié le 10 novembre 2021 à 12h30 par A.C.

Dans seulement quelques semaines, Paul Pogba pourra négocier avec le club de son choix. Son contrat avec Manchester United touche en effet à son terme et cela n’a pas échappé au PSG, comme au Real Madrid et à la Juventus.

En 2012, un Paul Pogba méconnu par le grand public quittait Manchester United à la fin de son contrat pour rejoindre la Juventus. Un pari pour le moins réussi, puisqu’en seulement quelques années en Serie A, le Français a totalement explosé, devenant l’un des joueurs les plus connus au monde. Auréolé de plusieurs succès avec les Bianconeri , Pogba a décidé de revenir à ses premiers amours en 2016, avec un transfert à plus de 100M€ qui semblait incroyable à l’époque. Entre lui et son club formateur, les choses n’ont toutefois jamais semblé coller. Les tensions avec José Mourinho, les critiques des tabloïds britanniques et plus récemment celles de la part d’anciennes gloires de Manchester United comme Paul Scholes, ont émaillé sa carrière en Premier League. Et comme un signe, à 28 ans Pogba se retrouve dans la même situation qu’il y a six ans, avec la possibilité de claquer la porte de son club formateur pour donner un nouvel élan à sa carrière. Mais pour aller où ?

Sans Zidane, le Real Madrid sort de la course

Il y a seulement quelques mois, Paul Pogba semblait destiné à rejoindre le Real Madrid. Son compatriote Zinedine Zidane l’a réclamé plusieurs fois à Florentino Pérez, qui n’a toutefois jamais semblé vouloir faire l’effort pour l’arracher à Manchester United. Depuis, Zidane est parti et a été remplacé par Carlo Ancelotti… ce qui aurait changé pas mal de choses pour Pogba ! El Nacional explique en effet que le Real Madrid ne serait plus vraiment une priorité pour l’international français, qui à partir du 1er janvier prochain pourra négocier avec le club de son choix. En attendant, à Manchester United on semble avoir abandonné tout espoir de le prolonger. The Sun révèle ce mercredi que les Mancuniens ne voudraient plus entendre parler de Mino Raiola, avec qui les négociations semblent interminables et infructueuses.

Pogba veut un retour à la Juventus