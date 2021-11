Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette confidence de Paul Pogba sur son avenir !

Publié le 10 novembre 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que la presse britannique a fait part d’un ras-le-bol de Manchester United au sujet des discussions infructueuses avec ses représentants pour une prolongation de contrat, Paul Pogba n’aurait pas d’autre priorité que de rallonger son aventure à Manchester. De quoi jeter un froid sur les plans du PSG pour le champion du monde tricolore.

Et si Paul Pogba venait à quitter Manchester United à l’issue de la saison ? Depuis quelque temps, le PSG semblerait enclin à l’idée d’accueillir le milieu de terrain des Red Devils et serait d’ailleurs prêt à lui offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€ si l’on en croit les informations divulguées par The Independent en août dernier. D’ailleurs, la porte s’ouvrirait du côté de Manchester United quant à un départ de Paul Pogba. C’est du moins ce que The Sun a dévoilé mardi soir en affirmant que Manchester United en aurait assez de l’absence de progression dans les discussions avec le clan Pogba et son agent Mino Raiola au niveau de la prolongation de son contrat arrivant à expiration en juin prochain.

Pogba assurerait vouloir prolonger à Manchester United !