Mercato - PSG : Leonardo a tenté un énorme coup au Real Madrid !

Publié le 10 novembre 2021 à 23h15 par G.d.S.S.

Longtemps en quête d’un latéral gauche durant le mercato estival, le PSG a finalement fait venir Nuno Mendes. Mais Leonardo aurait tenté auparavant de recruter une star du Real Madrid…

Recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 40M€ en toute fin de mercato estival, Nuno Mendes (19 ans) est donc le nouveau latéral gauche de grande envergure tant attendu par Leonardo ces derniers mois. Le jeune international portugais est donc le nouveau concurrent de Juan Bernat et Layvin Kurzawa à ce poste, et pourtant, le directeur sportif du PSG avait initialement ciblé un autre profil mieux connu de la Ligue 1 à cet effet.

Le PSG aurait tenté Mendy