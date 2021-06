Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme tournant dans le feuilleton Mahrez !

Publié le 9 juin 2021 à 1h00 par Th.B.

Pourtant annoncé comme une potentielle piste pour le FC Barcelone, Riyad Mahrez ne devrait cependant pas déposer ses valises au Barça en raison de la situation économique dans laquelle le club culé est empêtrée.

Riyad Mahrez dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec Manchester City. Néanmoins, et malgré le rôle majeur que l’international algérien a joué dans les conquêtes des Skyblues cette saison en Carabao Cup et en Premier League, son départ ne serait pas à écarter d’après El Chringuito . En effet, Pep Guardiola aimerait mettre la main sur Jack Grealish et Harry Kane. Pour ce faire, une vente de Mahrez serait une possibilité prise en considération d’après le média espagnol. Le FC Barcelone serait une option alors que les représentants de l’ailier de City auraient sondé le Barça .

Riyad Mahrez, un rêve impossible pour lel Barça ?