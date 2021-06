Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait un énorme souhait pour Haaland !

Publié le 8 juin 2021 à 21h30 par A.D.

Alors qu'Erling Haaland devrait couter plus de 174M€ cet été, le Real Madrid afficherait un énorme souhait. Incapable de débourser une telle somme dans l'immédiat, Florentino Pérez espérerait voir le buteur norvégien rester au Borussia Dortmund une saison supplémentaire, et ce, pour pouvoir le recruter à l'été 2022.

Tombé sous le charme d'Erling Haaland, Florentino Pérez voudrait le recruter dès la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, le président du Real Madrid serait contraint de casser sa tirelire pour arracher le buteur norvégien au Borussia Dortmund cet été. Comme l'a indiqué The Telegraph , le BVB réclamerait plus de 174M€ pour un transfert d'Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Une somme qui serait trop importante pour le Real Madrid.

Le Real Madrid voudrait qu'Haaland reste à Dortmund cet été