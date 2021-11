Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons aurait les idées claires pour son départ !

Publié le 11 novembre 2021 à 7h45 par Th.B.

Désireux de se lancer un nouveau challenge ailleurs qu’au PSG en fin de saison selon la presse ibérique, Xavi Simons rêverait d’un retour au FC Barcelone ou au Real Madrid. En cas d’échec, le Néerlandais songerait alors à la Premier League.

Le pari du PSG en 2019 d’arracher la pépite Xavi Simons des mains du FC Barcelone pourrait ne pas s’avérer payant si l’on en croit les révélations de la presse espagnole. En effet, d’après El Nacional, le milieu de terrain néerlandais de 18 ans aurait déjà pris la décision de claquer la porte à l’issue de la saison, soit à la fin de son contrat avec le PSG, en raison de son temps de jeu minime avec le groupe professionnel. Pour Xavi Simons, la priorité serait claire et ses yeux seraient rivés sur l’élite du football espagnol : La Liga.

Le Barça, le Real ou… la Premier League !