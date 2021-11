Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande déception de Nasser Al-Khelaïfi pour Xavi Simons !

Publié le 10 novembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que Xavi Simons se rapprocherait d’un départ du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi ne goûterait que très peu à la décision du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain au point de ne pas lever le petit doigt pour tenter de le retenir.

À l’été 2019, et en parallèle du fait d’être parvenu à repousser les offensives du FC Barcelone pour le retour de Neymar, le PSG chipait alors une des plus grandes promesses du Barça en la personne de Xavi Simons. Alors âgé de 16 ans, le milieu de terrain néerlandais quittait la Masia pour relever le challenge présenté par le PSG. Cependant, un peu plus de deux ans après son arrivée, Xavi Simons n’a été aperçu dans le groupe professionnel qu’à une seule reprise en avril dernier face à Strasbourg. De quoi jeter un froid sur son avenir qui serait très discuté en interne. Son agent Mino Raiola mettrait la pression sur le PSG pour avoir des garanties sportives pour son client. Si ce n’était pas le cas, le clan Simons refuserait de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Al-Khelaïfi déçu de la décision de Simons de quitter le PSG