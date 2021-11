Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette priorité du Barça lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 11 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Figurant dans le viseur du FC Barcelone depuis un bon moment, en atteste la supposée offensive du club culé cet été, Dani Olmo a fait le point sur les rumeurs l’envoyant au Barça.

Malgré les difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone qui ont d’ailleurs engendré les départs successifs de Lionel Messi, d’Antoine Griezmann et d’Ilaix Moriba entre autres à l’intersaison, le Barça aurait tenté un coup de dernière minute lors de l’ultime jour du mercato estival. En effet, comme la presse ibérique l’a dernièrement souligné, le président Joan Laporta et le comité de direction du club culé auraient approché le RB Leipzig pour le transfert de Dani Olmo, en vain, en raison de la réticence du pensionnaire de Bundesliga de céder l’international espagnol. Et en marge du prochain mercato hivernal, le nom d’Olmo revient avec insistance du côté du FC Barcelone. De quoi obliger le principal intéressé à évoquer cette rumeur lors d’une interview avec un média catalan.

« Le Barça ? Je savais que ça allait tomber (rires) »