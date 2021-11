Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour le départ de Kamara, ça se précise à Marseille !

Publié le 11 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Ne témoignant pas de réelles avancées pour une prolongation de contrat, le Milan AC et la Juventus seraient prêts à tenter un gros coup cet hiver auprès de l’OM pour le transfert de Boubacar Kamara.

En fin de contrat à la fin de la saison, Boubacar Kamara pourrait suivre les traces de Florian Thauvin qui a quitté l’OM l’été dernier par l’intermédiaire de son statut d’agent libre. En effet, en l’état, aucune concrète avancée entre le clan Kamara et les dirigeants de l’OM ne serait à noter au niveau d’une potentielle prolongation de contrat. De quoi alerter certains cadors européens dont le Milan AC qui semblerait être prêt à tenter un transfert dès le mercato hivernal comme le journaliste Gianluca Di Marzio l’a dernièrement fait savoir à TMW . « Âgé de 21 ans, son contrat expire en juin 2022 et les yeux (et pas seulement) du Milan AC sont sur lui. Les Rossoneri surveillent Kamara depuis un certain temps en attendant de savoir quel sera l'avenir de Kessié. En janvier, ils pourraient même décider d'essayer d'entamer des négociations avec l'Olympique de Marseille, un club qui a peu de chances de le convaincre de renouveler son contrat ».

Après le Milan AC, la Juventus songerait à une offensive hivernale pour Kamara