Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour Xavi avec Umtiti !

Publié le 11 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il est question d’un potentiel départ de Samuel Umtiti en prêt au Benfica Lisbonne, le défenseur du FC Barcelone camperait sur ses positions et refuserait toujours aussi catégoriquement de quitter le Barça.

« Je ne sais pas parce que je ne les ai pas vus, c'est notre travail, tout le monde part de zéro, je compte sur tout le monde et puis on verra, c'est une question d'entraînement et d'exigence. Je les ai vus parfois, donc ils partent tous de zéro ». Lundi, à l’occasion de sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez laissait donc entendre que Clément Lenglet et Samuel Umtiti bénéficiaient du moyen d’inverser la tendance puisque tous les compteurs seraient remis à zéro avec son arrivée. Néanmoins, en coulisse, il se dit que le fait de pousser Samuel Umtiti vers la sortie serait toujours une option concrètement prise en considération. D’ailleurs, la piste Benfica Lisbonne serait d’actualité à en croire le journaliste Pedro Almeida.

Umtiti ne voudrait pas négocier de départ !