Mercato - Barcelone : Xavi envoie un message fort à Umtiti et Lenglet !

Publié le 8 novembre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Samuel Umtiti et Clément Lenglet font l’objet de beaucoup de critiques et sont sujets à des rumeurs de transfert, Xavi entend néanmoins leur laisser une chance au FC Barcelone.

Depuis plusieurs mois maintenant, les deux défenseurs français Clément Lenglet et Samuel Umtiti font l’objet de nombreuses critiques. En effet, le premier cité réalise des performances bien en-dessous des attentes, quand le second cité est trop fréquemment sujet à des soucis physiques. En conséquence, les deux hommes se sont attirés les foudres des observateurs du FC Barcelone, et ce alors que des échos étaient même parus dans la presse selon lesquels ils pourraient être poussés vers la sortie.

« Tout le monde part de zéro »