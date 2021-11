Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit déjà plusieurs réponses pour son recrutement !

Publié le 11 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Xavi est arrivé sur le banc du FC Barcelone, plusieurs noms circulent pour venir renforcer l’effectif blaugrana. Et certaines pistes se sont déjà prononcées sur le sujet.

Ça y est, le FC Barcelone peut enfin repartir sur de nouvelles bases. En effet, Joan Laporta s’est séparé de Ronald Koeman et a nommé Xavi sur le banc de touche. Désormais, c’est donc l’Espagnol qui a pour mission de ramener le Barça vers les sommets. Mais pour cela, l’entraîneur blaugrana aura besoin de renforts. Dès cet hiver, cela pourrait donc bouger en Catalogne. Mais qui pourrait venir à Barcelone ? Plusieurs pistes sont déjà évoquées à l’instar de Dani Olmo (RB Leipzig) ou encore José Gaya (Valence).

« Personne ne m’a rien dit »