Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort inattendu cet hiver pour Xavi ?

Publié le 11 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Dès cet hiver, le FC Barcelone pourrait recruter de nouveaux joueurs pour Xavi. Et parmi les nouveaux venus, on pourrait retrouver un certain Francisco Trincao.

C’est donc désormais Xavi qui est aux manettes au FC Barcelone. Ayant pris la succession de Ronald Koeman, l’Espagnol a donc fait son grand retour en Catalogne et la mission s’annonce coriace pour l’entraîneur blaugrana. Alors que la situation est compliqué au Barça, il va falloir remonter la pente et cela pourrait être difficile avec l’effectif actuel, qui a différentes carences. Pour remédier à cela, Joan Laporta pourrait s’activer cet hiver pour offrir des renforts à Xavi.

Xavi réclame Trincao !