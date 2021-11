Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique pour Xavi avec le recrutement d'une légende !

Publié le 12 novembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Après avoir pris place sur le banc du FC Barcelone, Xavi chercherait à incorporer Carles Puyol au sein de son staff. Toutefois, le retour de l'ancien défenseur central serait loin d'être acquis.

Le 6 novembre dernier, le FC Barcelone a officialisé le retour de sa légende Xavi pour succéder à Ronald Koeman sur le banc du Barça. Après plusieurs jours de négociations intenses au Qatar avec le club d'Al-Sadd, les dirigeants barcelonais sont parvenus à rapatrier leur ancien milieu de terrain. Ainsi, Xavi s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec les Blaugrana . Le technicien espagnol aimerait procéder également au retour d'une autre légende au sein du club culé, en la personne de Carles Puyol.

Le retour de Puyol difficile à acter ?