Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi écarte une piste XXL pour son recrutement hivernal !

Publié le 12 novembre 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone était annoncé de longue date sur les traces de Dani Olmo, cette piste ne serait désormais plus d’actualité pour le club catalan.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone est annoncé sur les traces de nombreux joueurs afin de renforcer son effectif dans plusieurs secteurs de jeu. Le milieu de terrain n’est pas en reste, et c’est dans cette optique que le nom de Dani Olmo est associé au club catalan depuis quelques semaines. Actuellement au RB Leipzig, celui qui est passé dans les rangs de la Masia au cours de sa jeunesse n’a d’ailleurs jamais caché qu’il ne serait pas opposé à l’idée d’effectuer son retour au Barça. Seulement voilà, après avoir étudié la piste à la fin du mercato estival et au cours des dernières semaines, le FC Barcelone aurait finalement changé son fusil d’épaule.

Dani Olmo est jugé trop cher par le FC Barcelone