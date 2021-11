Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sur le point de boucler un dossier brûlant ?

Publié le 12 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé se rapprocherait d’une prolongation. Du moins, l’optimisme règnerait au sein du FC Barcelone. Explications.

Ousmane Dembélé pourrait suivre les traces de Lionel Messi et de ce fait quitter le club culé en disposant du statut d’agent libre. Cependant, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de laisser filer le champion du monde pour qui le renouvellement du contrat ne demanderait pas les mêmes efforts financiers que pour le sextuple Ballon d’or. D’ailleurs, le nouvel entraîneur Xavi Hernandez a clairement annoncé la couleur lors de sa conférence de presse de présentation lundi. « Pour moi, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Cela dépend de lui, de sa mentalité et qu’il se blesse peu. Pour moi, sa prolongation est prioritaire » . Un message qui aurait particulièrement plu à Ousmane Dembélé et à son entourage comme la journaliste de la Cadena COPE Helena Condis l’a confié sur Twitter . « (Ousmane) Dembélé est persuadé que Xavi peut être la clé de sa carrière pour l'aider à réussir. Depuis (Thomas) Tuchel, il n'a pas trouvé de repère sur le banc pour l'aider à grandir. Il est excité après avoir écouté Xavi et a hâte de le rencontrer à partir de demain ».

Le Barça est optimiste pour Dembélé