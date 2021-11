Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare un sale coup... au Real Madrid ?

Publié le 12 novembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Alors que son contrat se termine en juin 2022 avec Fulham, Fabio Carvalho serait au cœur d'une énorme bataille entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Âgé de seulement 19 ans, Fabio Carvalho affolerait déjà les plus grands clubs européens, notamment en Angleterre et en Espagne. Le jeune milieu de terrain est dans sa dernière année de contrat avec Fulham et aurait dernièrement refusé une grosse offre de prolongation de la part des Cottagers . Ainsi, l'agent de Fabio Carvalho, qui n'est autre que Jorge Mendes, s'activerait en coulisses afin de placer son crack au sein d'un géant d'Europe. Et le FC Barcelone compterait bien rafler la mise...

Le Barça passe à l'action pour Fabio Carvalho

Selon les informations d'Ekrem Konur dévoilées sur son compte Twitter, le FC Barcelone aurait fait une offre à Fabio Carvalho. Ce dernier peut déjà décider de passer ou non un accord avec le club de son choix à compter du mois de janvier. Le journaliste turc ajoute que Real Madrid suivrait toujours de très près la situation du milieu de terrain. À peine arrivé, Xavi compterait donc bien marquer son territoire en Liga.