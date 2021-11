Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a déjà pris des décisions radicales pour le mercato !

Publié le 12 novembre 2021 à 12h30 par H.G.

Alors que Xavi a rejoint le FC Barcelone il y a une semaine, la direction du FC Barcelone serait d’ores et déjà en train de s’activer dans l’optique de dessiner les contours de son effectif pour cet hiver.

En pleine crise sportive depuis le début de cette saison 2021/2022 avec des résultats bien en-dessous des attentes, le FC Barcelone et sa direction ont finalement pris la décision de limoger Ronald Koeman tout récemment. Et après avoir étudié de nombreuses pistes pour le remplacer, de Roberto Martinez à Andrea Pirlo en passant part Antonio Conte ou même Thierry Henry, le board du Barça a décidé de miser sur Xavi. Ainsi, après l’avoir délogé d’Al-Sadd où il avait une clause libératoire fixée à 5 M€, l’ancien milieu a paraphé un contrat qui le lie au banc de son club de toujours jusqu’au 30 juin 2024. Cependant, si tous les observateurs du FC Barcelone sont ravis du come-back de leur ancien milieu dans un costume d’entraineur, sa tâche promet de ne pas être aisée dans la mesure où il va devoir s’employer à inverser la dynamique sportive négative dans laquelle s’est engouffré le FC Barcelone.

Des joueurs poussés vers la sortie, une piste déjà écartée