Mercato - OM : La sortie énigmatique d'Arkadiusz Milik sur son avenir...

Publié le 12 novembre 2021 à 16h10 par A.M.

Prêté pour 18 mois à l'OM avec option d'achat, Arkadiusz Milik s'est prononcé sur son avenir, et l'attaquant polonais semble se préparer à toutes les éventualités.

En quête d'un grand attaquant depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'OM a obtenu le prêt d'Arkadiusz Milik en janvier dernier. Le Polonais a débarqué en provenance de Naples pour 18 mois avec une option d'achat. L'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam cherchait un club pour se relancer, et certains observateurs estimaient même qu'Arkadiusz Milik pouvait se servir de l'OM comme d'un tremplin avant de rejoindre un plus grand club. Dans une interview accordée au média polonais Przeglad Sportowy .

«Je suis préparé au fait que tout change très vite dans le football»