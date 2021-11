Foot - OM

OM - Malaise : La stratégie est très claire pour sauver Arkadiusz Milik !

Publié le 9 novembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

En difficulté depuis son retour à la compétition avec l’OM après une grosse blessure au genou, Arkadiusz Milik est encore loin d’avoir retrouvé son meilleur niveau. Mais la communication est très soignée autour du buteur polonais pour tenter de le remettre rapidement sur le devant de la scène.

Victime d’une blessure au genou durant l’été, qui l’avait d’ailleurs privé d’une participation à l’Euro avec la Pologne, Arkadiusz Milik a retrouvé peu à peu la compétition avec l’OM depuis quelques semaines après un long travail de récupération en coulisses : « J'ai dû faire beaucoup de kiné, je me sens bien. C'est vrai, je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue. Le plus important, c'est le match de demain, et il sera difficile. C'est vrai que je n'ai pas été sur le terrain pendant un moment, il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. Mais je me sens bien, j'essaye d'écouter mon corps, il faudra encore un peu de patience », avait d’ailleurs indiqué le buteur de l’OM fin octobre en conférence de presse. Un discours qui se voulait prometteur, et pourtant, Milik n’a inscrit qu’un seul but en 7 apparitions en Ligue 1 depuis son retour à la compétition.

Une communication bien soignée pour Milik