OM - Clash : Payet, Milik… Cette sortie fracassante sur l’effectif du projet McCourt !

Publié le 8 novembre 2021 à 10h15 par La rédaction

L'OM et FC Metz ont du se contenter du match nul ce dimanche (0-0). Après la rencontre, Frédéric Antonetti n'a pas manqué de souligner le manque de qualité dans l'effectif de Jorge Sampaoli.

Ce dimanche, au Stade Vélodrome, l’OM et le FC Metz n’ont pas su se départager (0-0). Malgré un carton rouge de Jemerson reçu peu avant l’heure de jeu, la formation de Frédéric Antonetti a globalement su contenir les offensives marseillaises. Mieux encore, les Messins se sont procurés quelques occasions et auraient pu espérer un meilleur résultat s’ils avaient été un peu plus réalistes face à Steve Mandanda. À la sortie du match, Frédéric Antonetti était globalement satisfait de la prestation de ses joueurs et n'a pas manqué d'asséner un gros tacle sur la qualité de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Payet seul joueur de « classe mondiale » de l’OM selon Antonetti