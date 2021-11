Foot - OM

OM - Malaise : Le message fort du clan Lirola sur sa situation !

Publié le 7 novembre 2021 à 10h15 par T.M.

Actuellement, Pol Lirola n’a plus forcément le même rendement que la saison dernière avec l’OM. De quoi faire réagir son entourage.

En janvier dernier, Pablo Longoria avait eu le nez creux en allant chercher Pol Lirola à la Fiorentina. Prêté, l’Espagnol était devenu essentiel dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Cet été, l’OM et Lirola ont ainsi tout fait pour continuer ensemble et c’est ce qui est arrivé. De retour sur la Canebière, le latéral droit a toutefois du mal lors de ce nouvelle saison à avoir le même impact que lors du dernier exercice. Mais comment expliquer un tel changement concernant le joueur de l’OM ?

« Ces changements de poste le perturbent un peu »