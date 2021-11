Foot - OM

OM : Payet y croit toujours !

Publié le 5 novembre 2021 à 10h58 par La rédaction mis à jour le 5 novembre 2021 à 10h59

Malgré le nul concédé contre la Lazio Rome (2-2), Dimitri Payet croit toujours en la qualification de l'OM pour le prochain tour en Ligue Europa.