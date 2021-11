Foot - OM

OM/PSG : Payet meilleur que Neymar ? La réponse claire de Pierre Ménès !

Publié le 3 novembre 2021 à 2h15 par A.M.

Alors que Frank Leboeuf a récemment assuré que Dimitri Payet n'avait rien à envier à Lionel Messi ou Neymar, Pierre Ménès est beaucoup moins affirmatif.

Dimanche, Frank Leboeuf a défrayé la chronique sur le plateau de Téléfoot en comparant Dimitri Payet aux stars du football : « C’est exceptionnel ce qu’il fait. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, il fait partie de ces gens-là quand il est à ce niveau-là. » Un avis que ne partage pas Pierre Ménès, également interrogé à ce sujet.

«Je ne vois pas l’intérêt de ce genre de question»