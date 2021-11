Foot - OM

OM - Metz : Milik et Payet pour faire trembler les filets…

Publié le 5 novembre 2021 à 22h08 par Alexis Bernard mis à jour le 5 novembre 2021 à 22h09

Les matchs s’enchaînent pour l’OM et la mécanique Sampaoli prend de plus en plus. Aux commandes du projet, Dimitri Payet pourrait entraîner Arkadiuz Milik dans son sillage et faire plier le FC Metz.

Difficile de trouver plus inspiré, plus en forme et plus magique que Dimitri Payet sous l’ère Sampaoli. Le maître à jouer de l’OM à retrouver la pleine possession de ses moyens. Et le (re)découvrir aussi fort ces derniers mois est un régal. Sa prestation contre la Lazio Rome est une nouvelle preuve de la dimension prise dans le système Sampaoli. Un élément clé qui devrait répondre présent contre Metz, un match important avant la prochaine trêve hivernale.

L’OM doit absolument gagner

Pour rester dans le rythme et le coup de la course au titre, l’OM a interdiction de commettre un faux-pas ce dimanche, contre Metz. Même si l’enchaînement des matchs amène de la fatigue, hors de question de laisser passer des points. Pour cela, il n’y a pas que Payet sur qui l’OM peut compter. De plus en plus à l’aise, avec l’enchaînement des matchs depuis son retour à la compétition il y a un mois, Arkadiusz Milik pourrait lui-aussi frapper fort. Dans cette rencontre entre l’OM et Metz, Payet et Milik ont les faveurs du 10 Sport. Notre pari : But de Payet et Milik, avec une cote Barrière Bet de 4,70. 50 euros placés sur ce duo magique et c’est 235 euros qui tombent à la fin du week-end….