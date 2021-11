Foot - OM

OM - Malaise : Milik est encore loin de faire l'unanimité !

Publié le 7 novembre 2021 à 2h15 par A.M.

Alors qu'il a récemment fait son retour à la compétition, Arkadiusz Milik doit encore s'améliorer comme l'explique Jérôme Rothen.

Blessé depuis le mois de mai, Arkadiusz Milik avait manqué l'Euro et tout le début de saison de l'OM. En son absence, Jorge Sampaoli alignait régulièrement Dimitri Payet dans une position de faux numéro 9. Un système qui fonctionnait d'ailleurs très bien. Mais le retour à la compétition du buteur polonais change tout, et Jérôme Rothen estime qu'il doit rapidement se mettre au diapason.

«Il doit y avoir des améliorations dans le jeu avec Milik»