OM - Malaise : Vélodrome, projectiles... Daniel Rolo fracasse les supporters de l'OM !

Publié le 6 novembre 2021 à 2h15 par A.M.

Alors que certains supporters de l'OM ont encore jeté des projectiles sur la pelouse du Vélodrome, Daniel Riolo ne manque pas de fustiger leur attitude.

Déjà pointés du doigt lors du choc entre l'OM et le PSG, certains supporters marseillais ont récidivé. Jeudi soir, contre la Lazio Rome, des jets de projectiles ont eu lieu sur la pelouse du Vélodrome ce qui a engendré cinq minutes de temps additionnel. Les joueurs italiens en ont ainsi profité pour égalisé juste avant la mi-temps. Un comportement largement critiqué par Daniel Riolo.

«L’OM mène 1/0 et une bande d’abrutis de supporters est là pour tout gâcher»