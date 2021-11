Foot - OM

OM - Malaise : Vélodrome, supporters... Le gros coup de gueule de Sampaoli !

Publié le 5 novembre 2021 à 10h10 par A.M.

A l'occasion de la réception de la Lazio Rome jeudi soir, certains supporters de l'OM se sont une nouvelle fois distingués en jetant des projectiles sur la pelouse du Vélodrome, ce qui a passablement agacé Jorge Sampaoli.

Alors que Dimitri Payet avait tiré la sonnette d'alarme contre le PSG, certains supporters de l'OM ont décidé de ne pas écouter leur capitaine. En effet, plusieurs projectiles avaient déjà été lancés sur la pelouse du Vélodrome dans le Classique, ce qui pourrait coûter un point de pénalité à l'OM, et contre la Lazio jeudi, ils ont récidivé. Et la sentence a cette fois-ci été immédiate. Et pour cause, le jet de projectiles a entraîné cinq minutes d'arrêt de jeu et les Italiens ont égalisé... au bout du temps additionnel de la première période. L'OM n'a donc pas été aidé par ses supporters comme le regrette Jorge Sampaoli.

«Je trouve très ridicule ce type de comportement»