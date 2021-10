Foot - OM

OM : Milik, enfin le grand retour !

Publié le 31 octobre 2021 à 11h41 par Alexis Bernard mis à jour le 31 octobre 2021 à 11h45

Muet depuis son retour à la compétition, Arkadiusz Milik pourrait profiter du match contre Clermont pour ouvrir son compteur et redevenir décisif pour l’OM.

En son absence, l’OM a trouvé des ressources inattendues. Le jeune Bamba Dieng a été énorme et le collectif marseillais a réussi à compenser par sa force mentale. Mais le retour d’Arkadiusz Milik fait du bien. Le Polonais pèse sur les défenses adverses et sa touche technique apporte un vrai plus au système offensif mis en place par Jorge Sampaoli. Mais il manque un truc. Les buts !

Milik marque et l’OM gagne