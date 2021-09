Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Accord trouvé pour Mohamed Bayo !

Publié le 19 septembre 2021 à 21h31 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Mohamed Bayo devrait très prochainement prolonger son contrat avec le Clermont Foot Auvergne.

Dans l’air du temps depuis plusieurs semaines, la prolongation de Mohamed Bayo prend de l’épaisseur. Les dirigeants du Clermont Foot Auvergne s’activent depuis cet été pour tenter d’allonger le bail de leur buteur maison. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Bayo (23 ans) a vu son club lui proposer une année de plus. Et selon nos informations, un accord aurait récemment été trouvé ! Mohamed Bayo devrait ainsi prolonger son contrat, en échange d’une belle revalorisation salariale. Et un bon de sortie pour l’été 2022 ? Si une belle offre arrive, Clermont l’écoutera. Depuis le début de la saison, le buteur clermontois a inscrit trois buts et délivrés deux passes décisives. Le tout en quatre rencontres.