EXCLU - Mercato : Ça discute toujours en coulisses pour Bayo (Clermont)…

Publié le 14 septembre 2021 à 17h40 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, Clermont tente de prolonger son attaquant vedette, Mohamed Bayo. Les négociations avancent mais n’ont pas encore abouti.

Malgré de nombreuses offensives l’été dernier, Clermont a réussi à conserver Mohamed Bayo. Pourtant, les prétendants étaient là, en France comme à l’étranger. Tour à tour, Bordeaux, Anderlecht, Lille ou encore West Ham ont fait le forcing pour tenter de récupérer le buteur de 23 ans, auteur de trois buts et deux passes décisives lors des quatre premières rencontres de la saison. Si Mohamed Bayo semblait tenté par l’idée de rejoindre un nouveau projet, et franchir un nouveau palier, il est ravi de découvrir la Ligue 1 avec le promu et prouve encore une fois son talent. Un potentiel que Clermont tente de prolonger.

Pas encore d’accord