EXCLU - Mercato : Prolongation en vue pour Bayo (Clermont) !

Publié le 31 août 2021 à 21h16 par Alexis Bernard mis à jour le 31 août 2021 à 21h20

Selon nos informations, le très courtisé Mohamed Bayo pourrait prochainement prolonger son contrat avec Clermont.

Durant tout l’été, Mohamed Bayo a été courtisé. Lille, Lyon et Bordeaux ont longtemps essayé de signer l’attaquant de Clermont, qui aurait bien aimé partir pour relever un nouveau challenge. Jusqu’au dernier moment, les Dogues ont poussé. Mais aucun club n’a proposé les 10 millions d’euros (minimum) souhaités par Clermont. Pas même les écuries étrangères comme Anderlecht ou West Ham, qui sont plusieurs fois venues aux renseignements.

Un an de plus au programme

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mohamed Bayo reste à Clermont et va poursuivre ses beaux débuts en Ligue 1. Selon nos informations, le buteur de 23 ans pourrait même très prochainement prolonger son contrat d’une saison et être lié jusqu’en juin 2024 avec Clermont. La récompense du travail accompli durant l’année écoulée pour le joueur et l’assurance de le vendre à très bon prix dans un an, pour Clermont.