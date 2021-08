Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato : Le LOSC tente une ultime offensive pour Bayo !

Publié le 30 août 2021 à 12h56 par Alexis Bernard mis à jour le 30 août 2021 à 12h59

Sur la piste de Mohamed Bayo, le LOSC va tenter une dernière offensive pour arracher le buteur de Clermont. Un dossier compliqué...

Lille veut faire un attaquant avant mardi soir, date de la fermeture du mercato estival. Comme révélé par le10sport.com, le profil de Mohamed Bayo plaît aux Dogues, qui ont déjà transmis une première offre. Une offensive qui n'a pas convaincu Clermont. Et selon nos informations, le LOSC va revenir à la charge dans le sprint final...

Clermont tient bon

Selon nos informations, le LOSC s'apprête à transmettre une nouvelle offre pour Mohamed Bayo. Les dirigeants lillois ont réfléchi à une nouvelle articulation susceptible de séduire Clermont, qui ne souhaite pas vendre sa pépite. Nos sources indiquent qu'il sera très difficile de signer Bayo cet été et que l'offensive lilloise a peu de chance de convaincre. Mais tout reste possible d'ici mardi, minuit !



Pour rappel, Lyon, Bordeaux et West Ham sont également sur le coup. De son côté, le joueur aimerait bien partir. Clermont tente de le retenir en lui proposant un bon de sortie pour 2022.