Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation à 200M€ sur le dossier Haaland !

Publié le 30 août 2021 à 9h30 par Th.B. mis à jour le 30 août 2021 à 9h31

Bien que le Borussia Dortmund ait sorti les crocs par le biais de son directeur sportif dimanche quant à une vente d’Erling Braut Haaland au PSG, le BvB pourrait être obligé de céder face à une offre proche des 200M€. Explications.

Avant que le PSG semble s’intéresser à Erling Braut Haaland, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août, mais dans le cadre du mercato estival de 2022, Manchester City et surtout Chelsea en auraient fait autant. D’ailleurs, les Blues de Thomas Tuchel se seraient approchés du Borussia Dortmund avec une offre démentielle, mais qui a finalement été repoussée par les dirigeants du BvB souhaitant conserver leur pépite de 21 ans qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024. Et le directeur sportif du club, Michael Zorc a tapé du poing sur la table dimanche pour les médias allemands en lâchant la punchline suivante notamment, au regard des rumeurs envoyant Haaland au PSG. « Une vente d’Haaland pour 200M€ ? Nous sommes un club de football, pas une banque ! Notre position est très claire et n'a pas changé. » . Néanmoins, la vérité serait tout autre.

Malgré la position publique de Dortmund, le BvB aurait été obligé de vendre Haaland pour 200M€ !