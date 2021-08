Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : West Ham arrive sur Bayo !

Publié le 20 août 2021 à 19h16 par Alexis Bernard mis à jour le 20 août 2021 à 23h50

En concurrence avec le LOSC pour Mohamed Bayo, West Ham vient de passer à l'action. Selon nos sources, les Hammers sont entrés en contact avec la direction de Clermont.