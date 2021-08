Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bayo déterminé à partir, Lille en bonne place

Publié le 11 août 2021 à 17h37 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Mohamed Bayo penche davantage pour un départ cet été que la poursuite de son aventure à Clermont. Et le LOSC semble lui plaire…

Auteur d’une saison canon avec Clermont, marquée par l’accession en Ligue 1 et des statistiques très flatteuses pour l’attaquant de 23 ans auteur de 22 buts et 7 passes décisives (et déjà un but pour son premier match de Ligue 1, contre Bordeaux, 0-2), Mohamed Bayo a le regard tourné vers d’autres horizons. Selon nos informations, il est déterminé à rejoindre un nouveau projet dès cet été. Clermont met tout en œuvre pour le convaincre de rester, en évoquant notamment un bon de sortie pour 2022, mais cela ne semble pas fonctionner.

Plus tenté par Lille