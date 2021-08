Foot - Mercato

Mercato - OGC Nice : Galtier confirme pour cette piste offensive !

Publié le 20 août 2021 à 14h05 par La rédaction mis à jour le 20 août 2021 à 14h17

A la recherche d’un avant-centre, Christophe Galtier a confirmé être intéressé par l’attaquant du LOSC Burak Yilmaz.