Mercato - Barcelone : Aubameyang a pris une décision fracassante !

Publié le 20 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang aurait finalement la ferme intention de rester à Arsenal.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs faisaient état d’un possible transfert de l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang vers le FC Barcelone. Des informations surprenantes puisque le club catalan connait d’importantes difficultés économiques et souhaite avant tout dégraisser. Un possible échange entre Aubameyang et Philippe Coutinho aurait été à l’étude. Mais le FC Barcelone avait démenti un quelconque intérêt pour l’attaquant gabonais. Cela tombe bien, l’ancien stéphanois n’a pas l’intention de quitter Arsenal.

Aubameyang veut rester à Arsenal