Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue de feuilleton Mbappé prend forme !

Publié le 30 août 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé fait l'objet d'une cour assidue du Real Madrid qui a déjà transmis deux offres au club parisien. Mais l'attaquant français, double buteur contre Reims dimanche soir (2-0), semble désormais proche de rester à Paris alors que le mercato s'achève mardi soir.

Depuis quasiment une semaine, le feuilleton Mbappé anime le mercato. En effet, le Real Madrid a d'abord transmis une première offre au PSG estimée à 160M€, immédiatement refusée. Les Madrilènes sont ensuite revenus à la charge avec une proposition revue à la hausse avoisinant les 170M€ + 10M€. Cette fois-ci, le PSG n'a pas encore répondu officiellement, mais tout laisse à penser que Kylian Mbappé finira par rester à Paris. Auteur d'un doublé contre Reims dimanche (2-0), le Champion du monde n'a rien laissé transparaître de ses éventuels velléités de départ. Et après la rencontre, Mauricio Pochettino a d'ailleurs envoyé un message très fort sur l'avenir de son attaquant. « Kylian est notre joueur. Vous savez que l’industrie du football est remplie de rumeurs. Je pense que notre président et notre directeur sportif sont très clairs. Il est là. Nous, nous sommes très contents. Je suis très heureux de l’avoir. C’est l’un des joueurs les plus importants dans le monde du football. C’est un cadeau de l’avoir avec nous », confiait l'entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo .

Mbappé plus proche que jamais... du PSG !