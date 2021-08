Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente un coup surprenant pour oublier Messi et Griezmann !

Publié le 31 août 2021 à 21h15 par A.C.

Le FC Barcelone semble être le grand acteur de cette fin de mercato estival, après avoir perdu plusieurs stars cet été, dont Lionel Messi.

Ces dernières saisons, la presse catalane ne cessait d’expliquer que Lionel Messi et Antoine Griezmann ne pouvaient pas jouer ensemble au FC Barcelone. Ça tombe bien, puisque le premier a rejoint le Paris Saint-Germain... et le second pourrait également quitter le Barça ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le retour de Griezmann à l’Atlético de Madrid ne serait plus qu’une question de temps. Il devrait vraisemblablement être prêté avec une option d’achat obligatoire, dont la somme n’a pas filtré pour le moment.

Le Barça sur le point de recruter Luuk de Jong ?

Si Antoine Griezmann venait à partir avant ce mardi minuit, le FC Barcelone et Joan Laporta devront le remplacer. Ainsi, à en croire Fabrizio Romano, les dirigeants barcelonais auraient jeté leur dévolu sur Luuk de Jong, actuellement sous contrat avec le FC Séville jusqu’en juin 2023. Les négociations seraient très avancées et les deux clubs pourraient trouver un accord assez rapidement en ce dernier jour de mercato.