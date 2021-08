Mercato - Officiel : Le Barça boucle une vente à 25M€ !

Foot - Mercato - Barcelone

Très actif en cette dernière journée de mercato, le FC Barcelone annonce avoir trouvé un accord pour le transfert d'Emerson qui s'engage avec Tottenham.

Le dégraissage du FC Barcelone se poursuit en cette dernière journée de mercato. Après Rey Manaj, prêté à La Spezia, Ilaix Moriba vendu au RB Leipzig et en attendant Antoine Griezmann, le Barça vient d'officialiser le transfert d'Emerson Royal. Le latéral droit, qui avait été recruté rapatrié du Betis Séville en début de mercato pour 9M€, s'engage avec Tottenham qui a déboursé 25M€ pour s'attacher ses services.

Agreement with Tottenham @SpursOfficial for the transfer of Emerson Royal