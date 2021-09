Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage fort sur les débuts XXL de Camavinga !

Publié le 19 septembre 2021 à 21h30 par A.D.

A un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a été transféré au Real Madrid. Alors que la pépite de 18 ans a parfaitement réussi ses débuts avec la Maison-Blanche, Mathieu Le Scornet, ancien formateur du joueur, a fait passer un message fort.

Formé au Stade Rennais, Eduardo Camavinga s'est engagé en faveur du Real Madrid lors du dernier mercato. Pour ne pas partir librement et gratuitement en 2022, la pépite de 18 ans a été vendue dès cet été. Et en seulement deux matchs sous les couleurs du Real Madrid, Eduardo Camavinga a déjà mis tout le monde d'accord avec un but et une passe décisive. En conférence de presse d'après-match avec Strasbourg, Mathieu Le Scornet - ancien formateur du joueur et actuel coach adjoint de Julien Stephan - a fait clairement comprendre qu'il n'était pas étonné par la réussite précoce d'Eduardo Camavinga au Real Madrid.

«C'est un garçon qui fonctionne aux challenges»