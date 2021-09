Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en passe de régler un autre gros dossier au Barça ?

Publié le 19 septembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Disposant de peu de moyens financiers pour recruter, le FC Barcelone veut à tout prix conserver ses jeunes joueurs prometteurs. Et la prolongation de Pedri pourrait être un signe annonciateur.

Il était l’une des rares satisfactions du FC Barcelone la saison dernière. Pedri prend de plus en plus d’épaisseur au sein du collectif catalan. Auteur d’un Euro 2020 remarquable et de bons Jeux Olympiques, le milieu espagnol de 18 ans impressionne par sa faculté à enchainer les matchs et à réaliser de très bonnes performances. À l’image d’Ansu Fati, le Barça veut à tout prix compter sur Pedri durant de longues années.

Une clause avec une prolongation de 3 ans + 2 en option