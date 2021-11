Foot - OM

OM : Les vérités de Saliba après le match face au FC Metz !

Publié le 7 novembre 2021 à 15h08 par La rédaction mis à jour le 7 novembre 2021 à 15h09

L'OM n'est pas parvenu à remporter son match face au FC Metz ce dimanche (0-0). Pour William Saliba, la fatigue pourrait expliquer cette contreperformance.